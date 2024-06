Material apreendido no Morro da Carioca - Divulgação/PM

Publicado 12/06/2024 11:34

Angra dos Reis - Um menor de idade foi apreendido por Policiais Militares no Morro da Carioca, no centro de Angra dos Reis/RJ, nessa terça-feira (11). Segundo os agentes do Grupamento de Ações Táticas do 33º BPM, que faziam o patrulhamento na localidade, com ele foram apreendidos ainda: 54 pinos de cocaína, nove tiras de maconha e R$ 115 reais em espécie. Toda material foi encaminhado à 166ª DP, onde foi registrada a ocorrência e o menor encaminhado pelo Conselho Tutelar à Vara da Infância.