Final entre Frade e Vitória/Salgema no sábado (15) às 15h, no estádio municipal - Divulgação/PMAR

Publicado 10/06/2024 11:58

Angra dos Reis - O Campeonato Angrense de Futebol Amador já tem os nomes dos seus finalistas. Frade e Vitória/Salgema farão a grande final da competição de 2024. Na rodada dupla pelas semifinais da competição, no último sábado, (8), no Estádio Municipal, no Balneário, o Frade venceu o Santa Fé por 2 a 0, gols de William e Cavote, e o Vitória/Salgema derrotou o Tipo Colômbia por 2 a 1, com dois gols de Kauã, com Gudula descontando para o Tipo Colômbia.

A final do Campeonato Angrense de Futebol Amador será disputada no próximo (15), às 15h, no Estádio Municipal. O Frade vai buscar o seu quatro título na cidade, e o Vitória/Salgema vai tentar levantar o troféu pela primeira vez, em um título inédito em campeonatos oficiais relacionados às ligas do município.



Campanhas dos finalistas:



O Frade chega à final com a seguinte campanha: ainda está invicto, com 100% de aproveitamento na competição, com cinco jogos, cinco vitórias, 11 gols marcados, dois gols sofridos e está com um saldo de nove gols. E agora vai buscar o tetracampeonato em competições em Angra.

O Vitória/Salgema chega à decisão do Campeonato Angrense de Futebol Amador de 2024 com a seguinte campanha: Assim como o Frade, o Vitória/Salgema também obteve 100% de aproveitamento, com cinco jogos, cinco vitórias, o time marcou 18 gols, sofreu quatro gols, e tem um saldo de 14 gols.