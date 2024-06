Centro Cultural Theófilo Massad - Divulgação/PMAR

Publicado 08/06/2024 20:25

Angra dos Reis - Em exibição até o dia (17), a exposição "Ateneu 50 anos" está divulgando a trajetória do Ateneu Angrense de Letras e Artes ao longo de sua existência. A mostra apresenta uma variedade de itens, como livros de autores angrenses, revistas da própria instituição, máquinas fotográficas, fotografias, máquinas de escrever, troféus e certificados.

A inauguração da exposição ocorreu em 31 de maio deste ano, e o público pode visitá-la no salão de exposição do Centro Cultural Theóphilo Massad, com a curadoria de Marcelo Ramos Moreira.

– A exposição revela um fragmento da nossa história ao longo dessas décadas, algo que não conseguimos expor em nossa sede devido ao tamanho do nosso acervo cultural – explica Alexandra Nóbrega, presidente do Ateneu Angrense de Letras e Artes.

A exposição está aberta à visitação de segunda a terça-feira, das 9h às 17h, e de quarta a sexta-feira, das 9h às 21h. Aos sábados e domingos, o horário é das 15h às 21h. A entrada é gratuita.