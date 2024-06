Drogas apreendidas com "Ratinho" no morro do Santo Antônio - Divulgação/Disque Denúncia/Angra

Publicado 07/06/2024 16:22

Angra dos Reis - Uma informação encaminhada pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), levou policiais da P2, à localização de um traficante da comunidade do morro do Santo Antônio, no centro da cidade. Rhuan de Souza Ramalho dos Santos, o “Ratinho”, (23), foi capturado, nessa quinta-feira(6) por agentes do 33º BPM. Ele seria o “vapor” do tráfico local. Grande quantidade de drogas foi apreendida. De posse das informações, de que Ratinho estava atuando na comunidade, os policiais militares da P2, juntamente com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), procederam à Rua Santo Antônio, onde encontraram o suspeito. Com Ratinho preso por tráfico de drogas, a polícia apreendeu: quatro pacotes contendo dois quilos de cocaína, 870 pinos do mesmo entorpecente, 35 pedras de crack e 12 tiras de maconha. A ocorrência foi registrada na 166ª DP. A população de Angra dos Reis pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

