Algumas ruas na Vila do Abraão ficaram alagadas não houve desabrigados e nem desalojados - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 04/06/2024 23:33

Ilha Grande - A chegada de uma frente fria na região da costa verde, nesta semana, trouxe chuva e a temperatura despencou, em Angra dos Reis. Houve alagamento na Vila do Abraão na Ilha Grande, sem maiores transtornos, apesar de algumas casas atingidas pela água.

O volume segundo a Defesa Civil foi de 55mm em uma hora de chuva registrada, nesta terça-feira(4), deixou moradores assustados, na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Uma enxurrada pelas vias alagou algumas casas, sem grandes transtornos para a comunidade. Não houve desabrigados e nem desalojados. A previsão para a região era de 30mm.

Com a passagem da frente fria, houve queda brusca na temperatura. A tarde foi de chuva fina a moderada. No momento faz frio na cidade. No continente não houve registro.