Banda Red Plush apresentação hoje no Mambucaba MotofestDivulgação/reprodução rede social

Publicado 01/06/2024 12:45

Angra dos Reis- Está rolando a 6ª edição do Mambucaba Motofest, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis/RJ. O evento prossegue até domingo (2), com ampla praça de alimentação, churrasco para os motociclistas, feira de expositores, shows de rock e área para camping.



Ao vivo e a cores, mais de 20 bandas de rock se dividem no palco montado próximo a praia. O destaque foi a performance da Bohemian Rock, cover da banda Queen, que levantou o público presente.



Organizado pela União dos Motoclubes e Motogrupos de Mambucaba, o Motofest tem o apoio da Prefeitura. A entrada no evento é um 1kg de alimento não perecível, a ser doado para a Apae do Parque Mambucaba.



- O Mambucaba Motofest é um evento muito aguardado pelos motociclistas, e a cada ano atrai mais participantes de diversas partes do país. Reconhecemos sua importância para a economia local, pois ele movimenta o comércio e promove a imagem da nossa cidade como um destino turístico para os amantes das duas rodas – frisou o secretário de Eventos, João Willy.



Já passaram pelo palco as seguintes bandas: Valknut, Fraternidade da Pedra, Bohemian Rock, Falciforme, Panorama, Telúrio, Dr. Kush, Novah e Valeriana. A programação continua neste final de semana, confira:

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:



SÁBADO – 1º DE JUNHO



11h - Rotteen Blot



13h - Vertigem



15h - Road Dogs



17h - Normandya



19h às 20h - Red Plush



21h - Red Plush



22h- Invaders



0h - Matanza Inc



DOMINGO – 2 DE MAIO



14h - Aera 80



16h - Black Magic



18h - Aerolitos



20h - Helena de Troia



22h - Kamikazzes