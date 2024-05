Nas quartas de final do Amador - Divulgação/LAD

Nas quartas de final do AmadorDivulgação/LAD

Publicado 31/05/2024 12:15

Angra dos Reis- O Campeonato Angrense de Futebol Amador organizado pela LAD (Liga Angrense de Desportos) entra na sua reta final. Dois jogos nos dias 4 e 6 de junho encerram as quartas de final. Duas partidas já aconteceram, no último dia 25, em jogos realizados no Estádio Municipal, o Santa Fé venceu o Novo Mundo por 1 a 0, e o Frade derrotou o Juventus por 4 a 2, e as equipes do Santa Fé e Frade já garantiram suas presenças nas semifinais.

Jogos do campeonato de futebol Amador com final no dia 15 de junho no estádio municipal Divulgação/LAD

As outras duas partidas da fase das quartas de final serão realizadas nos dias 4 e 6 de junho. Na terça-feira, (4), às 18h45, Salgema enfrenta o Junto e Misturado, e na quinta-feira,(6), também às 18h45, jogam Tipo Colômbia e Caravelas. Na primeira fase do campeonato foram realizados 24 jogos, com 119 gols marcados, e somando os dois primeiros jogos das quartas de final, a competição soma 26 partidas, com 126 gols marcados, o que dá uma média de 4,8 gols por jogo.

Das 16 equipes que jogaram a primeira fase da competição, distribuídas em quatro grupos de quatro times, os dois primeiros colocados se classificaram para as quartas de final. Pela Chave A, Novo Mundo (1º lugar) e Juventus (2º lugar); pela chave B, Salgema (1º) e Tipo Colômbia (2º); na chave C, Caravelas (1º) e Junto e Misturado (2º); e na chave D, Frade (1º) e Santa Fé (2º). As semifinais estão marcadas para o dia 8 de junho, rodada dupla, no Estádio Municipal, com a seguinte programação: Santa Fé x Frade, às 13h45, e Salgema ou Junto e Misturado x Tipo Colômbia ou Caravelas, às 15h45. A grande final vai acontecer no dia 15 de junho, no Estádio Municipal, às 15h45.



A artilharia do campeonato está assim:

1º) Weverton Pereira "Gudula" (Tipo Colômbia) – 6 gols

2º) Júlio Berola (Tipo Colômbia) – 4 gols

3º) Rony (Caravelas) – 3 gols

4º) Thiago Fraga e Luan Valderde (Caravelas), Fábio Souza, Wesley Berude, Ilgner Araújo e Bruno Rafael (Salgema), Anderson Ramos “Biscoito” (Frade) e Jonata dos Santos (Santa Fé) – 2 gols.