Angrense é o 38º brasileiro a chegar no topo do Monte EverestDivulgação/reprodução rede social

Publicado 29/05/2024 10:42

Angra dos Reis - O médico Marcos Pereira Bogado Leite, conhecido como Bagadinho, conseguiu chegar ao cume do Monte Everest, um feito mundial no último dia 21, às 10h10 no horário de nepalês, na Cordilheira do Himalaia, localizada na fronteira da China com o Nepal.

Bodaginho foi o 38ª brasileiro a alcançar o topo do mundo. O Monte Everest fica 8.848,86m de altitude. O percurso de escalada leva de 7 a 11 semanas, no lado nepalês, tendo como maiores obstáculos o ar rarefeito e o frio, que podem chegar a 70º C, além da altitude. O médico apaixonado por esportes, ultrapassou seus limites, conquistando seu objetivo com dedicação, perseverança e coragem. Que possa servir de inspiração a todos aqueles que sonham em também alcançar o maior topo do mundo.

A notícia que arrancou sorrisos dos angrenses foi publicada pelo @grade6expedicoes.