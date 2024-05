Angrense Nádia Ribeiro foi vice-campeã no Kumite Máster B, faixa preta - Divulgação/PMAR

Angrense Nádia Ribeiro foi vice-campeã no Kumite Máster B, faixa pretaDivulgação/PMAR

Publicado 29/05/2024 10:02

Angra dos Reis - A Associação de Karatê JBK fez bonito e teve espaço no pódio no 31º Troféu Brasil de Karatê Interestilos, neste mês, em São Paulo. Participaram mais de 2 mil atletas. O evento foi realizado no ginásio Ibirapuera.

Angrenses ajudaram o estado do Rio a ocupar a 4ª colocação no geral Divulgação/PMAR



No comando do Sensei João Batista, Angra participou do evento com sete atletas, e três subiram ao pódio e conquistaram medalhas: Nicolas Lemes foi campeão de Kumite, faixa roxa de 15 a 17 anos; Nádia Ribeiro foi vice-campeã no Kumite máster B, faixa preta; e Newton Rodrigues conquistou o 3º lugar, medalha de bronze, no Kumite máster, faixa verde. No comando do Sensei João Batista, Angra participou do evento com sete atletas, e três subiram ao pódio e conquistaram medalhas: Nicolas Lemes foi campeão de Kumite, faixa roxa de 15 a 17 anos; Nádia Ribeiro foi vice-campeã no Kumite máster B, faixa preta; e Newton Rodrigues conquistou o 3º lugar, medalha de bronze, no Kumite máster, faixa verde.

Os outros quatro atletas da Associação de Karatê JBK ficaram com as seguintes colocações: Dyego Nascimento, 5º lugar no Kumite, faixa preta, de 15 a 17 anos; Marley Junior, 6º lugar no Kumite, faixa vermelha, de 15 a 17 anos; Pablo Silva ficou com o 7º lugar no Kumite, faixa branca, de 13 a 14 anos; e Wellington Nascimento foi o 8º lugar no Kumite, máster, faixa preta.

Mais de 2 mil atletas de todo país participaram do evento no ginásio do Ibirapuera, e os atletas de Angra dos Reis ajudaram o Rio de Janeiro a ficar com a 4ª colocação geral por equipe entre os estados participantes no evento.