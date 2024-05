Prefeito Fernando Jordão (centro) com empresários (D) e secretariado (E), na reunião sobre a instalação de Teleférico que vai ligar a marina São Bento ao bairro Enseada - Divulgação/PMAR

Prefeito Fernando Jordão (centro) com empresários (D) e secretariado (E), na reunião sobre a instalação de Teleférico que vai ligar a marina São Bento ao bairro EnseadaDivulgação/PMAR

Publicado 25/05/2024 17:44

Angra dos Reis - Apostando no setor de turismo, a prefeitura de Angra realizou uma reunião, nesta quinta-feira (23), no salão nobre na sede do governo municipal, com representantes de empresa de teleféricos. No encontro foi apresentada a proposta de conectar a futura Marina São Bento ao Parque da Cidade, na Enseada, por meio do atrativo turístico. A proposta do projeto está sendo avaliada para ser implementada por meio de parceria público-privada (PPP) ou concessão pública, optando pelo modelo que melhor atenda aos interesses da cidade.



- Hoje recebemos os representantes da Doppelmayr em Angra para conhecerem nosso projeto do Parque da Cidade e da Marina São Bento. O início do diálogo com essa empresa, que é uma das maiores do mundo no ramo de teleféricos, tem sido muito produtivo. Esperamos que este seja apenas o primeiro de muitos encontros com o objetivo de desenvolver o turismo em Angra dos Reis - comentou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.





- Estamos muito satisfeitos com a reunião e acredito que o projeto tem um potencial de sucesso tremendo. Queremos contribuir direta e indiretamente para o sucesso do projeto através da instalação dos nossos produtos. Estamos à disposição para que isso se concretize. O caso de Angra é muito interessante e inovador. Angra está no caminho certo para se preparar e receber cada vez melhor seus turistas - disse o diretor executivo da empresa, Rafael Lemos.

Além de André Pimenta, estiveram presentes na reunião o Prefeito Fernando Jordão, o Procurador Geral do Município Eric Halpern, o Secretário de Governo e Relações Institucionais Roberto Peixoto, o Presidente da TurisAngra Marc Olichon e representantes da empresa.





Parque da Cidade





O Parque da Cidade é uma área que abrange aproximadamente mil hectares de Mata Atlântica de toda a parte alta de Angra dos Reis. A concessão de seu território tem três objetivos: ordenamento do solo, preservação ambiental e desenvolvimento do ecoturismo.



A Prefeitura de Angra deseja realizar a concessão da área, com a descrição das obras de implantação, gestão, operação e manutenção. A partir da concessão, a empresa vencedora passará a explorar serviços e atividades turísticas no Parque da Cidade durante 35 anos. É uma concessão greenfield, ou seja, não existe nenhuma estrutura pré-existente na área e tudo precisa ser feito do zero.



A empresa vencedora poderá explorar atividades e atrativos no Parque da Cidade, como caminhadas ao ar livre em trilhas, trekking, escalada, voo livre, rapel, pista para ciclismo, mountain bike, arvorismo e contemplação de paisagens em mirantes. O projeto também prevê espaço para restaurantes panorâmicos (360º), lojas, museu, anfiteatro, horto, trenó, hotel e até um teleférico ligando o centro de Angra ao Parque da Cidade.



O projeto terá um investimento mínimo de R$ 29 milhões em seus primeiros 36 meses, com um contrato de exploração do parque por 35 anos pela empresa vencedora da concessão. A estrada de acesso e o estacionamento para visitantes já estão sendo feitos com recursos da Prefeitura de Angra.





Criada pelo decreto nº 10.760, de 26 de dezembro de 2017, a unidade de conservação Parque Natural Municipal da Mata Atlântica está hoje sob a gestão administrativa do Instituto Municipal do Ambiente (IMAAR). A Secretaria de Planejamento e Parcerias é a responsável pela articulação de viabilidade de concessão.





Projeto Marina São Bento



O projeto Marina São Bento tem como objetivo requalificar o Centro de Angra dos Reis, tanto para seus habitantes quanto para os turistas, criando mais atrativos para os visitantes ficarem no continente. Ela funcionará com uma expansão da cidade, em uma área total de 337.320 m².



Dentre os atrativos do projeto estão a área para o terminal transatlântico, hotéis, apart-hotéis, escritórios, centro comercial, salão de convenções, centro náutico, escola náutica, espaço reservado para a Capitania dos Portos, torre de controle, áreas de expansão, áreas cobertas, hangar para reparos e pinturas, hangar para empilhadeiras, área administrativa, estacionamento e edifício-garagem.