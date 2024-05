Doses contra a dengue nas unidades ESF da cidade - Divulgação/reprodução rede social

Doses contra a dengue nas unidades ESF da cidadeDivulgação/reprodução rede social

Publicado 23/05/2024 09:45

Angra dos Reis - O município de Angra dos Reis/RJ começa a aplicar a vacina contra a dengue nesta quinta-feira (23). A princípio, só receberão o imunizante crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos.



Segundo a prefeitura, a vacina estará disponível, de 8h às 17h, nas seguintes unidades de saúde: ESFs dos bairros Balneário, Japuíba 2 e 3, Areal/Campo Belo, Camorim Grande, Abraão, UBS Monsuaba, Clínicas da Família do Frade e do Parque Mambucaba.



A Clínica da Família do Parque Mambucaba e a ESF Camorim abrem também aos sábados, das 8h às 12h.



Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança ou do adolescente.



O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Neste período, podem ser aplicadas outras vacinas simultaneamente.



A prefeitura reforça que pessoas que tiveram dengue a menos de seis meses devem esperar seis meses para tomar a vacina.



Quem apresentar qualquer sintoma da doença deve procurar imediatamente atendimento médico. E lembra ainda, que os cuidados em casa devem continuar o ano todo, eliminando os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti