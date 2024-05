Equipe feminina brilha no Quadrangular de Handebol - Divulgação/PMAR

Equipe feminina brilha no Quadrangular de Handebol Divulgação/PMAR

Publicado 20/05/2024 11:42 | Atualizado 20/05/2024 11:42

Angra dos Reis - O Ginásio Getúlio Campos Telles, localizado no Estádio Municipal, no bairro Balneário, recebeu nesse sábado,(18), o primeiro quadrangular de handebol de Angra dos Reis, na costa verde. O torneio masculino foi vencido pela Imperial Handebol Clube de Itaguaí, já no feminino o Santa Cruz levou a melhor. As equipes do polo de Angra conquistaram o bronze tanto no feminino quanto no masculino. O evento contou com a participação de cinco equipes, em 16 jogos eletrizantes, totalizando mais de 12 horas de disputas.

Angra conquista o bronze no Quadrangular de Handebol Divulgação/PMAR



- São mais de 160 atletas e diversas cidades da região, que juntos ajudam a reforçar a modalidade. Além do time do polo da Prefeitura, da professora Mayara, também temos uma equipe da Estácio Angra ajudando a representar a nossa cidade. O campeonato marca a retomada do handebol em Angra, sendo muito importante para o crescimento do esporte e de atletas no município – afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Taísa Guimarães.





A ideia para a realização desse torneio surgiu a partir da criação de um polo esportivo da modalidade, que recebe apoio da Secretaria de Esportes desde o final de 2022. Mayara Madeira, professora da Secretaria de Esporte e uma das organizadoras do evento, ressalta a importância de reunir os praticantes de handebol da região e propagar a modalidade por várias cidades vizinhas.





- Desde o final de 2022, a Secretaria de Esportes apoia o handebol, por meio da criação de um polo esportivo para adultos, com ou sem experiência na modalidade. Nossa região possui diversas equipes que praticam o esporte, mas sem nenhum campeonato que abranja todo mundo. Com esse torneio, reunimos os praticantes de handebol e propagar a modalidade por toda a região - destacou Mayara Madeira.





Os atletas também destacaram a importância da competição para o desenvolvimento do esporte na cidade. Pinheiro Filho, nascido no Rio Grande do Norte, morador de Angra, praticante do esporte desde os dez anos de idade, disse ser louvável a iniciativa. Ele foi eleito o melhor jogador na partida. "Com esses campeonatos a modalidade só tem a crescer na região".





Além das premiações coletivas, os atletas também foram premiados pelo desempenho individual. Os destaques da competição foram os seguintes:





Melhor goleiro: Luiz Piraí (Handebol Angra)



Melhor goleira: Carine França (Handebol Barra Mansa)



Artilheira: Maria Eduarda Braga Nunes (Handebol Santa Cruz)



Artilheiro: Valter de Souza Pereira (Imperial Handebol Club)



- São mais de 160 atletas e diversas cidades da região, que juntos ajudam a reforçar a modalidade. Além do time do polo da Prefeitura, da professora Mayara, também temos uma equipe da Estácio Angra ajudando a representar a nossa cidade. O campeonato marca a retomada do handebol em Angra, sendo muito importante para o crescimento do esporte e de atletas no município – afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Taísa Guimarães.A ideia para a realização desse torneio surgiu a partir da criação de um polo esportivo da modalidade, que recebe apoio da Secretaria de Esportes desde o final de 2022. Mayara Madeira, professora da Secretaria de Esporte e uma das organizadoras do evento, ressalta a importância de reunir os praticantes de handebol da região e propagar a modalidade por várias cidades vizinhas.- Desde o final de 2022, a Secretaria de Esportes apoia o handebol, por meio da criação de um polo esportivo para adultos, com ou sem experiência na modalidade. Nossa região possui diversas equipes que praticam o esporte, mas sem nenhum campeonato que abranja todo mundo. Com esse torneio, reunimos os praticantes de handebol e propagar a modalidade por toda a região - destacou Mayara Madeira.Os atletas também destacaram a importância da competição para o desenvolvimento do esporte na cidade. Pinheiro Filho, nascido no Rio Grande do Norte, morador de Angra, praticante do esporte desde os dez anos de idade, disse ser louvável a iniciativa. Ele foi eleito o melhor jogador na partida. "Com esses campeonatos a modalidade só tem a crescer na região".Além das premiações coletivas, os atletas também foram premiados pelo desempenho individual. Os destaques da competição foram os seguintes:Melhor goleiro: Luiz Piraí (Handebol Angra)Melhor goleira: Carine França (Handebol Barra Mansa)Artilheira: Maria Eduarda Braga Nunes (Handebol Santa Cruz)Artilheiro: Valter de Souza Pereira (Imperial Handebol Club)