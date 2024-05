Shows na Praia do Anil, na programação da Festa do Divino deste ano - Divulgação/PMAR

Publicado 18/05/2024 01:29

Angra dos Reis - Começou nesta sexta-feira, (17), e prossegue até domingo a tradicional Festa do Divino Espírito Santo de 2024 em Angra dos Reis, na costa verde. O ponto culminante do evento foi a chegada do Menino Imperador, no cais de Santa Luzia.

Chegada do Menino Imperador e seu séquito, no Cais de Santa Luzia recepcionados pelo prefeito Fernando Jordão (D) e a primeira dama do município, deputada estadual Célia Jordão (E) Divulgação/PMAR

Neste ano representado por Miguel Gonçalves Mariano,(10), o menino imperador foi recebido de forma triunfal, por centenas de fiéis pelas ruas do Centro da cidade. A tradicional festa cultural e religiosa, iniciou com alvorada festiva às 6h, seguida de um café da manhã comunitário às 7h, na Bica da Carioca, onde Miguel reside. O cortejo teve início após sua chegada ao Cais de Santa Luzia às 11h, de saveiro, e terminou com um almoço comunitário no Convento do Carmo ao meio-dia.



- Hoje celebramos com grande alegria a chegada do Menino Imperador. A Festa do Divino nos enche de orgulho e esperança, destacando a união, fé e cultura de nossa cidade. Agradeço aos fiéis, organizadores e participantes que tornam esta celebração possível, desde a alvorada festiva ao emocionante cortejo- comentou o prefeito Fernando Jordão.



O café da manhã na Bica da Carioca reuniu fiéis de diversas paróquias, incluindo adultos, crianças e participantes já fantasiados para o cortejo. O Frei João Paulo Pereira Moraes conduziu uma oração em grupo antes da comunhão celebrada durante o café. Os festeiros deste ano são Alonso de Oliveira, Jane Mara de Oliveira, Maria Angélica de Oliveira e Laura Nascimento De Mello.



- É com grande júbilo que anunciamos a tradicional Festa do Divino Espírito Santo em Angra dos Reis. Este é um período de celebração e de profunda alegria, um reflexo da presença ativa do Espírito Santo entre nós. Estamos aqui para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Esta festividade calorosa fortalece nossa fé e nos une em comunhão - declarou o Frei João Paulo Pereira Moraes.



O cortejo contou com a presença das cinco danças folclóricas da Festa do Divino: Coquinhos, Jardineiras, Lanceiros, Velhos e Marujos; além do bumba meu boi e bate-bola, o grupo musical da Folia do Divino com suas bandeiras do Espírito Santo e a Fanfarra Jardim Sarmento, que animou o público com seus instrumentos de sopro e percussão.



- A chegada do Menino Imperador é sempre um momento de muita devoção e júbilo. A Festa do Divino Espírito Santo continua viva no coração de todos os angrenses. Eu me sinto agraciado de estar presente neste evento tão maravilhoso - comentou Antônio Clementino, morador do Centro apaixonado pela festividade.



Vestindo a tradicional camisa vermelha do evento, o séquito acompanhou o cortejo que começou no Cais de Santa Luzia, passou pela 166ª DP na Avenida Júlio Maria, onde ocorreu a tradicional soltura do preso, encenada pelo ator Leandro Rodrigues Azevedo de Carvalho, percorreu a Rua do Comércio até a Igreja da Matriz e retornou pela Rua da Conceição até o Convento do Carmo, para o almoço comunitário.



Posteriormente, a convite do prefeito Fernando Jordão, o Menino Imperador foi até a sede da Prefeitura acompanhado de seu séquito.



- A manhã de hoje foi abençoada pela ação do Divino Espírito Santo. Foi um momento para compartilharmos sabedoria, perdão, fortaleza e conselhos com os outros. Estou muito feliz por participar como festeiro este ano. Esta festa é muito esperada, especialmente por nós que temos grande fé no Espírito Santo - disse Alonso Oliveira.



O Menino Imperador é uma figura central na Festa do Divino Espírito Santo, tradição religiosa e cultural celebrada em Portugal, Brasil e comunidades de origem portuguesa. Representando pureza e inocência, ele é coroado e participa de procissões e cerimônias, simbolizando a vinda do Espírito Santo. Com raízes no século XIV, instituída pela Rainha Santa Isabel em Portugal, a festa foi adaptada no Brasil, mantendo sua importância cultural e religiosa.



As festividades continuaram a noite. Ás 18h, com o cortejo das bandeiras, seguiu até a casa dos festeiros e do devoto, onde encontrou a folia, e seguiu para a igreja Matriz para a Santa Missa e a Coroação do Menino Imperador.



Às 21h, no palco montado no Cais de Santa Luzia, teve apresentações das danças folclóricas tradicionais, seguidas pelo show de Diego Resende. A noite foi encerrada com a grande atração da Festa do Divino Espírito Santo de Angra dos Reis: a cantora Vanessa da Mata, que3 subiu ao palco dando um show e fazendo o publico dançar ao lindo som da música popular brasileira.



- A Festa do Divino Espírito Santo une nossa comunidade, destacando nossa fé, tradição e riqueza cultural. Agradeço a todos os envolvidos na organização e aos fiéis participantes. Vocês mantêm viva essa tradição que tanto nos orgulha. Estamos empenhados em preservar nossas manifestações culturais. Eventos como este reforçam nossos laços comunitários e a importância de nossas raízes. Aproveitem as festividades e participem com muita alegria e fé - comentou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.







PROGRAMAÇÃO COMPLETA:







Dia 17 de Maio – sexta-feira







18h – Saída das bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da



Sra. Célia Aguiar Pereira para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.



18h – Coroa do Divino na igreja Matriz



19h – Missa festiva com a coroação do Menino Imperador na igreja Matriz



Animação: Comunidade Nossa do Carmo e Santo Elias (Morro do Carmo)



Oferta: Leite



21h – Apresentação das danças folclóricas no Cais de Santa Luzia



23h – Show com Diego Resende



00h – Show com Vanessa da Mata







Dia 18 de maio – Sábado





9h – Encontro celebrativo com as crianças da catequese e o Menino Imperador



17h – saída das bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da



Sra. Ivonete Coelho Bastos para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.



17h – Coroa do Divino na igreja Matriz



18h – Missa



Animação: Comunidade Santa Isabel (Morro do Peres)



Oferta: Fralda geriátrica (tamanho G)



19h – Apresentação das danças folclóricas no Cais de Santa Luzia



22h – Show com o Padre Alessandro Campos



00h – Show com Pablito



1h – Show com Nosso Som







FESTA DE PENTECOSTES





Dia 19 de maio – domingo





6h – Amanhecer do Espírito Santo com a acolhida das bandeiras do Divino das comunidades na igreja Matriz



7h – Missa



Animação: Liturgia paroquial



Após a Missa: Café Comunitário



9h30 – Saída das bandeiras do Divino da Casa Larangeiras para a igreja Matriz.



10h – Missa solene



Animação: Liturgia paroquial/Coral da Imaculada



Após a Missa haverá corte do bolo



16h – Missa festiva na igreja Matriz



Animação: Liturgia paroquial



Após a Missa: Procissão do Divino Espírito Santo, seguida da descoroação do Menino Imperador e descimento do Mastro do Divino Espírito Santo 2024.



19h – apresentação das danças folclóricas e queima de fogos com o quadro Glória.



23h – Show com Davi Dias



00h – Show com cantora Ana Carolina.