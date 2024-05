Angra dos Reis

Ação "Cartinhas do Amor", ONG de Angra se mobiliza para levar esperança às crianças do Rio Grande do Sul

Quase dois caminhões de donativos, um só de água, já foram encaminhados às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul , pela Ong Ame+ que está com um novo desafio, enviar o "amor, solidariedade e esperança" em forma de verbos e versos, expressados por crianças sensibilizados com a tragédia no sul do país