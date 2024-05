Superação e dedicação os levaram ao título de superdotados no mundo dos cálculos - Divulgação/PMAR

Publicado 15/05/2024 09:55

Angra dos Reis - Alunos da Unidade de Tratamento Diferenciado – Altas Habilidades/Superdotação (UTD-AH/SD) de Angra dos Reis conquistaram o primeiro lugar na competição internacional de matemática em equipe Purple Comet! Math Meet, realizada online no último dia 3. Angra participou com 35 alunos distribuídos em sete equipes.

A equipe, composta pelos alunos João Ricardo Almeida Lira da Silva, Carlos Eduardo de Oliveira Santos, Catarina Balduino Gazzo de Miranda Giori, Eric Gomes Leal, Leonardo da Silva Aboud de Assis e Rogério Carvalho da Silva Filho, obteve a 125ª posição no ranking global. Todas as equipes de alunos foram organizadas pelo professor de matemática Júlio Pontes, da UTD-AH/SD.

O Purple Comet! Math Meet é uma competição anual de matemática, realizada online e de forma gratuita desde 2003, voltada para estudantes do ensino fundamental e médio. Os problemas apresentados variam em dificuldade, desde fáceis até extremamente desafiadores. Existem dois níveis de competição, cada um com sua própria quantidade de problemas e tempo de resolução.

As equipes são divididas em quatro categorias, dependendo da composição dos membros. Cada equipe deve ter um supervisor adulto registrado no site da competição, e as soluções para os problemas são enviadas online. Após o término do período de competição, as soluções e os nomes das equipes vencedoras são publicados no site.

Com um total de 653 equipes participantes em todo o mundo, o Brasil se destacou com 86 equipes, demonstrando talento e dedicação na resolução de desafios matemáticos.

- Ao conquistarmos o 1° lugar no Brasil, demonstramos nosso contínuo compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento dos estudantes da UTD-AH/SD. Essa conquista é um reflexo do trabalho árduo e da dedicação tanto dos alunos quanto dos educadores que os orientam. Estamos profundamente honrados por essa conquista e ansiosos para continuar incentivando o talento e a paixão pela matemática em nossos alunos - comentou Luciana Badaró, diretora da unidade.

Outras equipes de Angra com resultados notáveis

Equipe 4º lugar no Brasil e 160º globalmente:

Pedro Lucas Fausto de Castro

João Gabriel Martins Osório Brasil de Souza

Luís Gabriel Souza Almeida

João Pedro Nunes Huguenin da Cunha

Equipe 4º lugar no Brasil e 160º globalmente:

Henzo Miguel de Almeida Soares

Nicolas Conceição Sousa

Gabriel Freitas de Andrade Costa

Calebe Pimenta da Silva Marciano

Equipe 4º lugar no Brasil e 160º globalmente:

Tiphany de Araújo Pereira Teixeira

Julya Victória Vasconcelos da Silva

Lucas Coelho Gomes

Adrian Hofmann Vieira

Lucas Figueiredo Lopes

Equipe 4º lugar no Brasil e 160º globalmente:

Emanuel Magalhães Chaves

João Pedro Rodrigues Oliveira

Milena Teixeira de Oliveira

Marllon Schueng Vieira Tavares

Equipe 9º lugar no Brasil e 194º globalmente:

Isabella Domingos Pereira Graciano

Wenderson Ernandes Silva dos Santos

Emanuel Souza Silva

João Lucas Santos da Silva

Narlin Gabriel de Assis de Oliveira

Emily Passos Pereira da Silva

Equipe 13º lugar no Brasil e 293º globalmente:

Davi do Carmo da Costa

Matheus Paiva Monteiro

Lanna Carla dos Santos Ribeiro

Artur de Lima Theodoro

Antônio Marcos Silveira de Freitas Ferreira

Ana Alice Mamédio dos Santos