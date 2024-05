Angra 1 apresentou problema em equipamento de vapor de água que está em reparo - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 14/05/2024 14:41

Angra dos Reis - A Usina Nuclear Angra 1, de Angra dos Reis/RJ, está desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN), desde ontem,(13), para reparos em equipamento, depois de um vazamento de vapor em um trocador de calor do circuito de água de alimentação principal, segundo informações da Eletronuclear.



A usina foi desconectada, deixando de gerar energia, por volta de 15h dessa segunda. "O vazamento ocorreu em um dos trocadores de calor que reaproveitam o vapor d'água que já passou pela turbina geradora e servem para melhorar o desempenho da geração de energia elétrica".

Segundo comunicado da empresa técnicos estão trabalhando para fazer o reparo. "Trata-se de um equipamento do sistema secundário que não tem nenhuma ligação com a parte nuclear ou do (reator) da usina" e conferindo um segundo, que atua em conjunto com o que foi danificado, na manhã desta terça-feira (14).



A Eletronuclear informou ainda, que não houve qualquer risco ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população, e que a usina pode retornar a operar normalmente, com total segurança, com apenas um destes trocadores de calor, que serve para otimizar a eficiência da produção de energia, garantindo mais de 4% de ganho na produção de energia elétrica.