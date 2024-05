Angra Heatwaves em busca do bicampeonato - Divulgação / Basquete

Angra Heatwaves em busca do bicampeonatoDivulgação / Basquete

Publicado 11/05/2024 17:14

Angra - Neste sábado (11), acontece as finais da Copa Angra de Basquete, no ginásio do CEPE, na vila residencial da Petrobras, em Angra dos Reis. A entrada é franca.

As primeiras equipes a entrarem em quadra são ABVRJ Costa Verde e Paraty Máster, pela categoria master+40. O vencedor fatura o troféu Paulo Koracakis.

Em seguida, às 16h, acontece a grande final na categoria adulto, com decisão entre as equipes de Angra e Paraty.

De um lado, Angra Heatwaves o favorito atrás do bicampeonato, no conforto de casa e embalado no calor da torcida e do outro o Gil Divers Paraty, carregando na bagagem a vitória de 2022, ambos com experiência em levantar troféus na copa. O vencedor vai erguer o troféu Getúlio Telles.