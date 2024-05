Crianças do sub13, sob um sol escaldante, fizeram bonito em campo e quatro times garantiram vagas nas semifinais - Divulgação/Copa Angra

Publicado 06/05/2024 10:56

Angra dos Reis - O campo da Gringa, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, recebeu na manhã desse sábado,(4), a última rodada da primeira fase da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-13. Dos três jogos programados, em um deles a bola não rolou, com o Estrela Branca vencendo a Escolinha do Walter por WO, sendo registrado na súmula o placar de 3 a 0.

O Real Mambucaba reafirmou a posição de time de melhor campanha, e venceu de goleada a equipe do Edy Show de Bola por 5 a 0, com três gols de Vitinho e dois de Mardley. E fechando a rodada, o Real Frade venceu o Porteira por 2 a 0, com gols de Fred e Miguel.

Os quatro times com mais pontos conquistados ao longo da primeira fase do campeonato, se classificaram para a fase semifinal da competição: em 1º lugar ficou o Real Mambucaba, com 16 pontos ganhos, na segunda posição, com 15 pontos, ficou o Real Frade, em 3º lugar ficou o Estrela Branca, com 13 pontos, e na quarta posição, com 9 pontos, a equipe da Escolinha da Porteira.

As semifinais serão disputadas no próximo sábado, (11), no campo do Estádio Municipal, com Real Mambucaba x Porteira fazendo o primeiro jogo, às 8h da manhã, e às 9h10, vão se enfrentar por uma das vagas para a grande final os times do Real Frade e Estrela Branca. Lembrando que em caso de empate no tempo normal, as vagas para a decisão nas semifinais serão disputadas em cobranças de pênaltis.