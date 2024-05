O Instituto ouviu 700 pessoas mais de 6% não responderam ou não sabem em quem votar e mais de 7% somam brancos e nulos - Divulgação/ reprodução TSE

Publicado 06/05/2024 10:28

Angra dos Reis - O pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis Cláudio Ferreti (MDB) lidera com folga pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com o levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-01669/2024, Ferreti tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Renato Araújo (PL). O instituto entrevistou 700 pessoas e a margem estimada de erro é de aproximadamente 3,8 pontos percentuais. O grau de confiança é de 95%.

O candidato do atual prefeito Fernando Jordão tem 34,9% das intenções de votos na pesquisa realizada entre os dias 27 de abril e 02 de maio. Renato, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 19,9%. Os demais pré-candidatos incluídos na consulta são Zé Augusto (Republicanos) com 17,7%, Luiz Sérgio (PT), com 6,9% e Venissius Barbosa (União Brasil), com 6,6%.

Claudio Ferreti tem o apoio de outros cinco partidos na corrida eleitoral: Progressistas (PP), Podemos, PRD, Agir e Solidariedade. Ele é servidor público em Angra há 39 anos e nos últimos quatro anos ocupou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais.