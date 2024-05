Os representantes das entidades envolvidas nas instalações do Centro Tecnológico - Divulgação/PMAR

Publicado 03/05/2024 21:49

Angra dos Reis - Representantes do Sebrae e FACERJ visitaram o Parque Tecnológico do Mar, localizado em Jacuecanga, em Angra dos Reis, na costa verde, na tarde dessa quinta-feira (3). O objetivo fortalecer os laços comerciais, atrair negócios e impulsionar sua economia do mar. A comitiva foi conduzida por representantes do corpo técnico da unidade e representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e já deu bons frutos para Angra, uma reunião aconteceu hoje(3), no Rio, para alavancar o setor.



- A visita do Sebrae ao Parque Tecnológico do Mar mostra o quanto a prefeitura se empenhou no empreendimento, visando colaborar de forma conjunta com empresas e associações voltadas para a construção de um ambiente de economia circular. O parque congrega um pouco de tudo, sendo um ecossistema de inovação referência no estado. Estamos comprometidos em trabalhar em conjunto para impulsionar ainda mais a economia do mar e explorar todo o potencial que ela oferece - afirmou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.



Durante a visita, os convidados tiveram a oportunidade de percorrer todas as salas do recém-inaugurado espaço, conhecendo de perto suas instalações e recursos, como a máquina de corte a laser e as impressoras 3D.



Temas como o fomento da cultura empreendedora e o fortalecimento do ecossistema de inovação local foram discutidos com destaque no encontro, evidenciando a importância de parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento da economia do mar da região.



- Estou impressionado em conhecer o primeiro parque do setor da economia do mar do estado do Rio de Janeiro. Pode ter certeza de que o Sebrae ajudará a Prefeitura de Angra neste empreendimento no que puder. Temos um bloco temático voltado à economia do mar que poderá contribuir significativamente neste espaço - comentou o Presidente Regional do Sebrae-RJ e Presidente da FACERJ, Robson Carneiro.

O encontro contou ainda com a presença assessor especial do Sebrae-RJ, Renato Regazzi; do Vice-Presidente do sistema Fecomércio RJ e Presidente do Sicomércio Costa Verde, Essiomar Gomes; do superintendente do parque, Rodrigo Camões; e do coordenador de Projetos da CERTI, Marcus Dias.



Reunião com Cluster Naval do Rio de Janeiro



Já nesta sexta-feira (3), representantes do Parque Tecnológico do Mar estiveram em uma reunião estratégica com o Cluster Naval do Rio de Janeiro em sua sede, no bairro de São Cristóvão.



O encontro reuniu o corpo técnico do parque, o Diretor Presidente do Cluster Naval, Walter Lucas da Silva, e seu secretário executivo, João Ricardo Lessa. A iniciativa teve como objetivo promover integração e estabelecer parcerias com o Cluster, visando fortalecer os laços comerciais e atrair negócios para o município e impulsionar sua economia do mar.



O Cluster Naval, composto por cerca de 90 empresas, é reconhecido como uma referência nacional no campo da economia do mar, fomentando conexões e oportunidades no setor marítimo.