Fuzil apreendido no morro da Lambicada com suspeito de envolvimento no tráfico de drogas - Divulgação/reprodução PM

Publicado 02/05/2024 11:17 | Atualizado 02/05/2024 11:19

Angra dos Reis - Policiais do Grupamento de Ações Táticas, lotados no 33º Batalhão Batalhão da PM, prenderam nesta madrugada (2), um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, no morro da Lambicada, em Angra dos Reis/RJ. A ação foi durante patrulhamento na comunidade, situada à beira da Rio-Santos, no bairro Jacuecanga. Uma localidade com grande influência de um grupo de criminosos que atua na região da costa verde. Os policiais avistaram o homem, próximo a uma praça, durante patrulhamento de rotina quando chegavam no morro. Com o suspeito os policiais apreenderam ainda um fuzil e um rádio de comunicação. O material e o detido foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

