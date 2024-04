Operação busca e apreensão acontece em Angra e Nova Iguaçú, sobre o caso do estupro em navio de cruzeiro, que passava por Angra, em 2022 - Divulgação/Reprodução PRF

Operação busca e apreensão acontece em Angra e Nova Iguaçú, sobre o caso do estupro em navio de cruzeiro, que passava por Angra, em 2022 Divulgação/Reprodução PRF

Publicado 30/04/2024 12:45 | Atualizado 30/04/2024 13:34

Angra dos Reis – A PF realiza, nesta terça-feira (30) operação para prender três suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma jovem (28) no transatlântico que passava por Angra em 2022, há quase dois anos. As buscas e apreensões acontecem nas cidades de Angra e Nova Iguaçu, na baixada fluminense.

Segundo a operação , uma jovem 28 anos teria sido vítima de estupro coletivo, praticado por três homens, com idade entre 27 e 30 anos, dentro de um navio de cruzeiro, sem o consentimento da vítima que estava desacordada após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. Eles foram identificados e, agora a PF busca por provas ligadas aos suspeitos, a partir dos vestígios colhidos no dia do fato.

Se condenados podem pegar até 20 anos de prisão. A operação conta com 24 policiais.