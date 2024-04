Angra dos Reis

MPF realiza inspeção nas aldeias indígenas de Angra e Paraty e pede contratação imediata de professores do ensino fundamental

O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública contra o estado do Rio, nessa quinta-feira (25), depois de uma séria de denúncias encaminhadas por falta de professores nas escolas dessas aldeias. Em Angra são 80 crianças sem aula desde janeiro, há quatro meses, conforme denúncia do cacique Algemiro Karaí Mirim à reportagem do O Dia, no dia 19 de abril, quando foi realizado um protesto na aldeia Sapukai no Bracuí