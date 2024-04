Angra dos Reis - Pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti (MDB), reuniu centenas de apoiadores no 1º encontro de pré-candidatos que compõem a sua coligação - MDB, Progressistas (PP), Podemos, PRD, Agir e Solidariedade. A reunião da maior coligação da eleição de Angra aconteceu na noite dessa quinta-feira, (25), no centro da cidade.



Dos 14 vereadores de mandato, 12 fazem parte da coligação liderada por Cláudio Ferreti, que, nos últimos anos, ocupou o cargo de secretário de Governo.

Ferreti ao lado do prefeito Fernando Jordão(C) no encontro com apoiadores Divulgação/assessoria Ferreti

“Temos orgulho de defender projetos que melhoraram a vida da população da nossa cidade”, afirma Ferreti, citando o cartão-educação, a maternidade municipal (HMAR), o Saúde no Olhar e a parceria com o governo do Estado na segurança pública.Na reunião, realizada no antigo Cine Angra, os candidatos a vereador da coligação receberam informações jurídicas sobre o período eleitoral.“Temos que somar forças para que a cidade continue no rumo certo. E reunir esse time aqui hoje é apenas o primeiro passo dessa caminhada”, afirmou o prefeito Fernando Jordão. Servidor público há 39 anos, Ferreti é o que se chama na cidade de um legítimo “peixe com banana” - alguém nascido e criado em Angra. Engenheiro civil, começou sua carreira na prefeitura em 1985.Nesses anos, participou diretamente da construção de pelo menos dez mil obras na cidade. “Meu maior orgulho é ter feito parte, como secretário de Governo, dos projetos sociais. A realização do gestor é ajudar a melhorar a vida da população”.Casado com a também engenheira Elizabeth Brito, é pai de três filhos e tem cinco netos. Em diferentes gestões na administração municipal, Ferreti foi também secretário e subsecretário de obras, diretor de projetos e gerente de obras.