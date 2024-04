Angra dos Reis

Cláudio Castro consegue aprovação de projeto de lei na Alerj

Que garante contratação emergencial de professores que deve atender a maior aldeia indígena do estado, Sapukai no Bracuí, onde 80 crianças estão sem aula desde janeiro. No último dia (19) os índios guaranis realizaram um protesto contra a falta de professores