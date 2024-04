Vitor Gabriel - Divulgação/

Publicado 23/04/2024 23:50

Angra dos Reis - O jovem atleta Victor Gabriel,(16), da Oliveira Academia, da Nova Angra, em Angra dos Reis/RJ conquistou no sábado,(20), medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu. O evento aconteceu no ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri.

Victor Gabriel tem sido um dos grandes destaques do Jiu-Jítsu angrense. Na disputa do brasileiro ele fez quatro lutas; na categoria peso galo juvenil 2, faixa azul, finalizando duas lutas, ganhando uma por ponto e perdeu a final por uma vantagem do adversário. Uma revelação da modalidade.

A equipe Oliveira Academia é comandada pelo professor Rikson Oliveira. A conquista do segundo lugar foi um preparativo para o jovem Victor Gabriel, que está com as malas prontas, para os Estados Unidos, onde irá lutar no Mundial de Jiu-Jítsu, na California, em junho. A torcida está na expectativa, mas já sabe do potencial do atleta, preparado para fazer bonito em solo americano.