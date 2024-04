Elenco do APV Vôlei Angra exibe medalha de prata na Copa Barra Mansa de Voleibol interestadual - Divulgação/Vôlei Angra

Publicado 23/04/2024 20:50

Angra dos Reis - A equipe masculina adulta da APV Vôlei Angra, conquistou medalha de prata, nesse domingo, (21), da Copa Barra Mansa de Voleibol Interestadual. Foi um quadrangular e time angrense ficou com a medalha de prata, na segunda colocação.

Foram três partidas com duas vitórias para o time de Angra e uma derrota. A equipe de Nova Iguaçu foi a campeã do quadrangular, enquanto a Top Vôlei, de Resende, ficou na terceira colocação. A APV Vôlei Angra é comandada pelo profissional de educação física Cacau, e o quadrangular serviu para manter o time de Angra em atividade. A equipe angrense tem como principal disputa na temporada o campeonato da LIVERJ (Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro).