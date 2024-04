Vitória de Angra (4 a 0) sobre o Volta Redonda, hoje, em casa - Divulgação/reprodução rede social

Vitória de Angra (4 a 0) sobre o Volta Redonda, hoje, em casaDivulgação/reprodução rede social

Publicado 21/04/2024 18:25

Angra dos Reis - O time do Angra Futsal venceu por 4 a 3 o Volta Redonda, neste domingo(21), em casa. O jogo válido pela sexta rodada do maior campeonato de futsal do sul do estado, foi realizado no ginásio poliesportivo Getúlio Campos Telles, em Angra dos Reis/RJ.

Início de jogo difícil para os times em campo a dificuldade de bola na rede era um tormento para a torcida que compareceu ao ginásio. Após muitas tentativas o Angra sai na frente com gol do ala Joctã. Primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o time angrense.

Já no segundo tempo, Angra partiu pra cima sufocando o adversário, que reagiu e tentou virar a partida. O desespero tomou conta da quadra, que por alguns segundos parecia que Angra estava prestes a acumular mais uma derrota no campeonato. O dono da casa aproveitou melhor o tempo, e com domínio de bola, Jhonny e Téo, marcaram mais dois gols deixando tudo igual (3 a 3).

A decisão ficou para os últimos minutos do segundo tempo, com gol de Luan, fechando a partida com 4 a 0 Angra.

Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Angra ocupa a 4ª colocação, no grupo C e Piraí mantém a liderança.

O Angra Futsal volta a jogar, dia (28), às 11h, contra o Porto Real, fora de casa, pela sétima rodada do campeonato.