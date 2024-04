Jogos do Campeonato Amador/2024 terá bola rolando, neste sábado e domingo, pela primeira rodada - Divulgação/PMAR

Jogos do Campeonato Amador/2024 terá bola rolando, neste sábado e domingo, pela primeira rodada Divulgação/PMAR

Publicado 19/04/2024 11:01

Angra dos Reis - Serão 16 times que vão participar do Campeonato Angrense de Futebol Amador a partir deste final de semana (20) e (21). A competição será promovida pela LAD (Liga Angrense de Desportos), com as partidas sendo jogadas nos campos do Estádio Municipal, da Gringa e no Frade. As equipes foram distribuídas em duas chaves com oito times em cada.

Na chave A: Frade, Tipo Colômbia, Juventude, Juventus, Salgema, Junto e Misturado, Gaviões e Beira Rio. E na chave B: Novo Mundo, Náutico, Nova Itanema, Divino, Veleiros, Estrela Branca, Santa Fé e Caravelas.

Os times vão jogar entre si dentro de seus grupos e classificam-se para as quartas de final os quatro melhores colocados de cada chave, com os confrontos acontecendo da seguinte forma, de acordo com o regulamento da competição: 1º da chave A x 4º da chave B, 1º da B x 4º da A, 2º da chave A x 3º da chave B, e 2º da chave B x 3º da chave A. A previsão é de que a primeira fase do campeonato dure três meses, terminando no dia 21 de julho.

1ª Rodada

Sábado - Dia 20/04- Campo do Frade

13h – Náutico x Novo Mundo (atual vice-campeão)

15h – Salgema x Frade (atual campeão).

Domingo - 21/04 – Estádio Municipal

9h - Junto e Misturado x Gaviões Banqueta

11h - Caravelas x Estrela Branca



A primeira rodada do Campeonato Angrense de Futebol Amador será complementada no fim de semana seguinte, dias 27 e 28 de abril com os seguintes jogos:

Sábado – 27/04 – Campo do Frade

13h – Juventus x Beira Rio

15h – Nova Itanema x Santa Fé

Domingo – 28/04 – Campo do Frade

13h – Tipo Colômbia x Juventude

15h – Veleiros x Divino