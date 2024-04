A frente do veículo e na lateral do lado do motorista ficou bem amassada - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 19/04/2024 00:28 | Atualizado 19/04/2024 00:28

Angra dos Reis – Dois acidentes foram registrados nesta quinta-feira, (18),na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis/RJ. Três pessoas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

O primeiro acidente foi no km 498, na altura do bairro Monsuaba. Segundo a PRF a van perdeu o controle, e colidiu com objeto fixo, saiu da rodovia e caiu em uma ribanceira. No momento do acidente chovia na região. Apenas o motorista estava no interior do veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o HMJ, com fratura na perna.

O outro acidente envolveu um ônibus de empresa particular e uma moto, no km 478, na altura do bairro Camorim Pequeno, sentido centro da cidade. Duas pessoas ( mulheres) feridas e encaminhadas ao HMJ. A unidade de saúde não atualizou o boletim médico das vítimas dos acidentes.

O trânsito no trecho onde houve a colisão, ônibus e moto, estava fluindo no sistema siga e pare. Havia lentidão nos dois sentidos. Após o atendimento às vítimas, a via sentido centro da cidade ainda estava com retenção.