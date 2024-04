Localizado no bairro Japuíba, Leonardo era foragido da Justiça por tráfico de drogas - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/04/2024 07:53

Angra dos Reis - Através de dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177), policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em ação conjunta com agentes do 5ºCPA/33º BPM (Angra dos Reis), prenderam na tarde desta terça-feira (16), na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis/RJ, Leonardo Malvão de Mattos Ataliba Rosa, (20), foragido da Justiça por tráfico de drogas.

De posse de informações sobre a localização do criminoso, policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar e prendê-lo, sem que oferecesse resistência a voz de prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, pelo crime de Tipificação Penal: Tráfico de Drogas.

Diante dos fatos, o criminoso foi levado à 166ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão e conduzido à SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

