Passageiro Cidadão atende mais de 65 mil pessoas e já está aberto novo agendamentoDivulgação

Publicado 15/04/2024 11:32

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis vai ampliar novas inscrições para o Programa Passageiro Cidadão, em virtude da grande procura pelo cadastramento. A partir desta segunda-feira, (15), às 10h, serão disponibilizadas diariamente 60 vagas de agendamento, permitindo que mais moradores possam se beneficiar do programa.

Para facilitar o processo de agendamento, a Prefeitura incluiu um novo canal de atendimento. Primeiro é necessário o pré-cadastro realizado pelo site oficial do programa (www.angra.rj.gov.br/passageirocidadao), após, de segunda a sexta-feira, os moradores devem entrar em contato através do telefone 0800 286 1500 para agendar o atendimento presencial.

O Secretário de Segurança Pública, Ricardo Ferreira, ressaltou a importância da inclusão do novo canal de agendamento.

- Essa medida visa facilitar o acesso ao programa e garantir que mais pessoas possam se beneficiar do Passageiro Cidadão. Agora, o pré-cadastro pode ser feito em qualquer horário, proporcionando mais comodidade aos moradores. A inclusão do telefone tem o objetivo de tornar mais acessível o agendamento da população para a obtenção do cartão de passagem – afirma Ricardo.

Sobre o Programa

O Passageiro Cidadão tem como objetivo oferecer tarifas reduzidas nos ônibus municipais aos moradores de Angra dos Reis. O programa visa promover a inclusão social e facilitar o acesso aos serviços essenciais, garantindo a mobilidade urbana de forma acessível e equitativa.

Os participantes do programa têm acesso a tarifas reduzidas nos ônibus municipais, pagando apenas R$ 2,00 (tarifas A e B) e R$ 3,00 (tarifa C). Atualmente, 65.400 moradores são contemplados com esse benefício. O objetivo do governo é ampliar esse número para mais quatro mil moradores até o final do ano.

A entrega dos documentos necessários para a inscrição (RG, CPF e comprovante de residência) será marcada para o dia seguinte ao agendamento, na sede da Secretaria de Segurança Pública, localizada na Rua Marquês de Tamandaré, nº 156, Centro.