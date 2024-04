Time de Angra não está bem no campeonato de futsal do sul do estado - Divulgação/Futsal- Equipe Angrense

14/04/2024

Angra dos Reis- O time de Angra dos Reis, na costa verde, uma das cidades que disputam o campeonato sul fluminense se complicou, depois de ser derrotado em casa. A equipe angrense precisava muito de uma vitória diante de Sapucaia, e sofreu sua terceira derrota na competição em quatro partidas. O jogo foi neste sábado,(13) , à tarde, na quadra do CEPE, na Vila Residencial da Petrobras.

O Angra Futsal saiu na frente no primeiro tempo, abrindo o placar, após cobrança de escanteio de Luan Valverde, com a bola batendo no goleiro Henrique de Sapucaia e entrando. Angra não fez um bom primeiro tempo e em duas oportunidades reais de gols para o adversário, Sapucaia não aproveitou.

Após uma saída da área com as mãos do goleiro Ringo, o juiz marcou falta para o adversário. Mas o goleiro angrense fez ótima defesa com o corpo. Logo depois um pênalti a favor de Sapucaia. Luan foi tirar a bola de sua área com um carrinho, mas esbarrou a mão na bola. Pênalti, que Morceguinho desperdiçou, em mais uma grande defesa do goleiro Ringo, desta vez com a cabeça. O jogo ficou paralisado por um bom tempo, com Ringo meio fora do ar, mas foi atendido pela equipe médica e se recuperou.

Depois destas duas grandes chances para o adversário, não demorou muito para que Sapucaia empatasse o jogo, com Hiago. 1 a 1, placar do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e Angra melhorou muito, mas desperdiçou inúmeras oportunidades em um revezamento de jogadores, com a bola não entrando. O melhor jogador em quadra na segunda etapa, o goleiro Henrique, de Sapucaia, conseguiu manter o placar. Mas, após um bate-rebate na área de Angra, Sapucaia fez o segundo gol, virou o jogo, com Lucas Diniz. O gol da virada abalou o time angrense, e apesar de ainda conseguir volume de jogo para pelo menos empatar o jogo no fim, mais uma vez o goleiro Henrique apareceu e garantiu a vitória do time visitante.

Com acumulo de mais essa derrota o time se complicou e terminou o primeiro turno como último colocado do grupo C, com apenas 3 pontos, em quatro partidas. Sendo três derrotas e apenas uma vitória. Marcou 11 gols e sofreu 12 estando com um saldo de menos um gol. Ainda restam quatro jogos, sendo dois em casa e dois fora.

Angra pega agora o Volta Redonda, em casa, no próximo dia 21, domingo que vem, às 11h. Depois enfrenta Porto Real, no dia 28, fora de casa, Enfrenta Piraí, em casa, no dia 1º de maio, e na última rodada pega Sapucaia na casa do adversário, no dia 18 de maio. A torcida angrense continua firme para que o time consiga reverter a situação e brilhar em quadra.