Angra dos Reis

Homem de 60 anos uma das vítimas do naufrágio em Angra recebe alta do HMJ

Foram 14 tripulantes que estavam a bordo de um táxi -boat que naufragou ontem(8) na Ponta Grossa, na baía da Ilha Grande, resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e Defesa Civil, com apoio de uma ambulância do Samu. O idoso precisou ser transferido para o hospital. Informações extraoficiais de que a superlotação poderia ter provocado o acidente foi descartada pela Marinha do Brasil