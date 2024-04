Idoso de 60 anos, vítima do naufrágio sendo transportado para o HMJ, na Japuíba - Divulgação/Defesa Civil

Ilha Grande - Um idoso de 60 anos, uma das vítimas, em estado mais grave, do naufrágio ontem(8), na localidade de Ponta Grossa, na baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, recebeu alta do Hospital HMJ, na Japuíba. Ele e mais 13 tripulantes foram resgatados com vida, após um acidente envolvendo um táxi -boat. Na operação Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, Capitania dos Portos e Samu. As outras vítimas foram atendidas no SPA da Ilha Grande e liberadas, só o idoso precisou ser removido para o Hospital, no continente.

O proprietário foi notificado a prestar depoimentos à Capitania dos Portos e um procedimento interno será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.