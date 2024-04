Drogas apreendidas na Sapinhatuba 1 em poder do suspeito morto no confronto - Divulgação/Reprodução PM

Angra dos Reis - Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu no confronto com a Polícia Militar, nesta quinta-feira (4), no Morro da Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis, na costa verde. Segundo a PM durante patrulhamento a viatura da polícia foi alvo do suspeito. Drogas e arma foram apreendidas no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento pela Rua 3 Amigos quando foram recebidos a tiros efetuados por homens suspeitos de integrar uma facção criminosa, que atua nos morros da cidade.

Ao cessar fogo, a PM encontrou um homem caído no chão. Ele ainda foi socorrido pelos agentes e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, uma pistola calibre .40 e sete cartuchos, além de uma mochila contendo 272 cápsulas de cocaína, 100 pedras de crack, 60 filipetas de maconha e uma balança de precisão, foram apreendidos e encaminhados à 166ª DP (Angra), onde a ocorrência foi registrada.