Caminhada em Angra no Dia Mundial de Conscientização do Autismo - Divulgação/PMAR

Caminhada em Angra no Dia Mundial de Conscientização do AutismoDivulgação/PMAR

Publicado 02/04/2024 21:40 | Atualizado 02/04/2024 21:40

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis, na costa verde realizou nesta terça-feira,(2), a 10ª edição da Caminhada de Conscientização do Autismo. O evento reuniu centenas de pessoas, entre familiares, representantes do governo municipal, membros da comunidade autista, funcionários públicos entre outros.

A concentração foi na Praça General Osório, ponto de encontro antes da caminhada. O percurso foi pela rua do comércio, no centro, finalizando na Praça Nilo Peçanha, em frente à prefeitura.



O objetivo principal da caminhada foi disseminar informações e promover a inclusão da comunidade autista na sociedade. A data foi escolhida para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



Marilda Pires, mãe e avó de autista e uma das organizadoras do evento, destacou a importância da caminhada para sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas pessoas com autismo. Ela ressaltou que é fundamental que a sociedade compreenda que o autismo não é uma doença, mas sim uma condição neurobiológica que requer apoio e compreensão.



A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD), tem trabalhado para oferecer um atendimento mais especializado e adequado às pessoas com (TEA) em Angra dos Reis.



- Eventos como este são fundamentais para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente de suas diferenças. Essa caminhada é uma forma de chamar a atenção para os autistas e demonstrar como eles precisam do nosso apoio – destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.



Ainda de acordo com a secretária o governo municipal tem participado e ouvido as reivindicações dos autistas. Uma iniciativa importante, segundo Taísa, é a criação das carteirinhas para os autistas. Atualmente, 588 autistas em Angra já possuem esse documento de identificação, que tem sido de grande importância.

A caminhada foi organizado pela Comissão Divulgadora do Autismo (CDA), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania Social e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD).



CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA

A Carteira de Identificação do Autista é uma política pública que visa beneficiar a vida de cidadãos com espectro autista e seus familiares, facilitando o acesso a serviços públicos e privados, promovendo cidadania, segurança e dignidade para esse público.

O documento contém diversas informações do autista na parte frontal, como nome completo, data de nascimento, CPF, classificação do transtorno, tipo sanguíneo, número do cartão do SUS, telefone para contato e foto, além de 3 QR Codes na parte traseira.



Os interessados em obter a Carteira de Identificação do Autista devem acessar o site https://www.sociaut.com/cidade-emissao-cartao e preencher todos os campos para solicitar a identificação. Após o preenchimento do cadastro, o responsável receberá o retorno da empresa responsável pela elaboração do cartão, informando se os dados foram corretamente preenchidos ou se necessitam de algum ajuste.



Após essa etapa, o cartão poderá ser retirado, após 20 dias, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social, localizada na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n - São Bento. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Projeto TEAmar



A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das Secretarias de Governo; Educação; Saúde; Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania; e Urbanização, Parques e Jardins, lançou nesta terça-feira, (2), o projeto TEAmar.



Com o objetivo de oferecer acolhimento e atender de maneira humanizada, abrangente e eficaz às necessidades específicas do público TEA. O projeto reúne equipamentos e ações nas áreas de Saúde, Ação Social, Educação e Parques e Jardins que contempla atendimentos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



O evento foi realizado no Centro de Estudos Ambientais (CEA) - Av. Prefeito Jair Toscano de Brito, S/N - Praia da Chácara.