Rio-Santos com movimento sentido Costa Verde - Divulgação

Publicado 29/03/2024 17:42 | Atualizado 29/03/2024 17:50

Costa Verde - Mesmo com tempo nublado e chuvas ocasionais, a rodovia Rio-Santos neste feriado da Semana Santa, está bem movimentada. A expectativa de veículos circulando neste período é de 80 mil. O que requer atenção redobrada dos motoristas. Segundo dados do setor turístico do município a ocupação na rede hoteleira, no continente e Ilha Grande, já chega a 80%.

A CCR RioSP suspendeu as obras de manutenção da rodovia e corte de árvores, no trecho entre Mangaratiba e Paraty, que vinham sendo executadas, por conta do feriadão da Semana Santa e Páscoa. A expectativa da PRF é de que 80 mil veículos circulem neste período de quinta-feira(28) até segunda-feira 1º de abril, quando as pessoas ainda na madrugada, retornam para casa. Mas o fluxo sentido Rio de Janeiro começa mesmo na noite de domingo de Páscoa.

Por conta da instabilidade do tempo e chuvas ocasionais, a orientação da Polícia Rodoviária é que evitem pegar a estrada a noite por conta da nebulosidade e se estiver chovendo a pista tende, normalmente, ficar escorregadia, evitar ultrapassagem perigosa e manter a velocidade exigida, obedecendo as placas de sinalização, verificar as condições do veículo antes de sair de casa, uso do cinto de segurança, não utilizar celular enquanto estiver dirigindo, e evitar ingerir bebida alcóolica, se for pegar no volante. "São cuidados necessários para evitar acidentes em trânsito e garantir uma viagem segura".

Acidentes

Dois acidentes foram registrados nessa quinta-feira(28) e madrugada de sexta (29)na Rio-Santos em Angra dos Reis. Um na altura do Mirante do bairro Camorim, ontem a tarde, envolvendo um motociclista e um veículo. A vítima, o rapaz que pilotava a moto foi socorrido e transferido para o Hospital da Japuíba, em estado moderado. O outro acidente foi na madrugada desta sexta-feira(29), uma capotagem de veículo na altura do DNIT, no bairro da Japuíba. As vítimas, um casal de jovens, por sorte, sem gravidade, também conduzidas ao HMJ.

A PRF estará ao longo da Rio-Santos, em locais estratégicos, fazendo o patrulhamento para coibir qualquer irregularidade no trânsito.