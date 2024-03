Com shows musicais a partir das 16h - Divulgação/PMAR

Com shows musicais a partir das 16hDivulgação/PMAR

Publicado 29/03/2024 12:22

Ilha Grande - Apesar do tempo nublado, na costa verde, o Abraão Rock Beer está sendo a grande atração do feriadão da Semana Santa na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. O evento começou ontem (28) e prossegue até (31). Além de música ao vivo, o evento conta com praça de alimentação e a participação de diversas cervejarias artesanais.

O evento terá horários diferenciados a cada dia. Hoje sexta (29) e no sábado (30), a partir das 16h; e no domingo (31), a partir das 14h. A previsão de término é às 2h. Além de DJs animando o público todos os dias, diversas bandas de rock também vão se apresentar.

Ontem, quinta-feira (28) quem subiu ao palco foi o Rubrô 024, e nesta sexta (29) será a vez da Kulha e do Black Monkees. Papo Reto (cover do Charlie Brown Jr), Fábio Ventura e Cecel Alves e The Blindknots serão as atrações de sábado (30), e a Valleriana fecha o evento, no domingo (31).

-Esse evento com certeza vai contribuir para que o feriadão da Semana Santa na Ilha Grande seja ainda melhor. De dia as pessoas poderão fazer seus passeios, conhecer as belezas naturais da região, e de noite vão curtir boa música, experimentando as melhores cervejas artesanais – destacou o secretário de Eventos, João Willy.

A Prefeitura de Angra dos Reis apoia o Abraão Rock Beer, por meio da Secretária de Eventos, Secretária de Cultura e Patrimônio e TurisAngra.