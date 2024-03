Angra dos Reis

Ilha Grande: "Patrimônio Mundial da Unesco" carece de saneamento básico

Deputada Célia Jordão (PL) cobra do governo do Estado intervenção imediata. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade afirmou que governador já acenou que avance com o processo de licitação, que vai garantir saneamento, urbanização para Vila do Abraão e Saco do Céu, preservando a natureza local