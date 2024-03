Vacinação contra a gripe acontece ao longo da semana, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde da cidade - Divulgação/PMAR

Vacinação contra a gripe acontece ao longo da semana, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 24/03/2024 07:50

Angra dos Reis - Na próxima segunda-feira (25) a prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, vai iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. As doses serão ofertadas em todas as 44 unidades básicas de saúde, com um total de 6.700 doses disponíveis. O "Dia D" para a vacinação está agendado para abril, dia (13).

Nesta primeira fase, a campanha terá como público alvo crianças de seis meses a dois anos, idosos acamados e residentes em asilos, gestantes e mulheres no pós-parto (puérperas). Com a chegada de mais doses da vacina, a Secretaria de Saúde planeja expandir a vacinação para outros grupos, garantindo uma cobertura maior contra a gripe.

As doses estarão disponíveis em todas as 44 unidades básicas de saúde do município, incluindo estratégias de saúde da família (ESFs) e clínicas da família. As unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e algumas unidades também estarão abertas aos sábados, garantindo ampla oportunidade para que todos se vacinem.

Devido ao risco de fortes chuvas e potenciais quedas de energia previstas para este fim de semana, a Secretaria de Saúde tomou a precaução de realocar todas as vacinas para a central de distribuição do município, que conta com um gerador para garantir a conservação adequada das doses. A distribuição para as unidades de saúde será realizada na manhã de segunda-feira, garantindo um início seguro e eficaz da campanha.