Prefeito Fernando Jordão (centro), ao lado da deputada estadual Célia Jordão (Centro), em reunião no gabinete de crise, decide desmobilizar abrigos nas escolas da rede - Divulgação/PMAR

Publicado 24/03/2024 01:29

Angra dos Reis - As aulas nas 91 escolas da rede municipal de Angra dos Reis voltarão ao normal na próxima segunda-feira (25). A prefeitura começou a desmontar os pontos de apoio nas 12 escolas (veja lista abaixo).

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de chuva leve a moderada nos próximos dias, com uma média de 20mm de volume acumulado. Com o novo cenário meteorológico, a cidade passa para o estágio de observação.



A decisão foi tomada pelo prefeito Fernando Jordão em reunião neste sábado (23) com o gabinete de crise da Defesa Civil, que envolve as principais secretarias da Prefeitura. Durante todo o dia de hoje, não houve registro de obstrução em vias devido às chuvas.



Seis pontos de apoio: E.M. Pref. José Luiz Ribeiro Reseck (Frade), E.M. Tereza Pinheiro de Almeida (Japuíba), E.M. Prof. José Américo Lomeu Bastos (Morro do Abel), E.M. Prof. Antônio José Novaes Jordão (Morro do Peres), E.M. Frei Bernardo (Parque Mambucaba) e E.M. Pedro Soares (Provetá/Ilha Grande).

, a Casa de Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande, que também serviu de ponto de apoio nos últimos dias foram desmobilizados e voltarão às suas atividades normais na próxima semana. A suspensão preventiva das aulas foi anunciada pela Prefeitura na última sexta-feira (22) com base na previsão de temporais.



Neste domingo, a partir das 8h, serão desmontados os outros sete abrigos instalados nas escolas: E.M. Júlio César Larangeiras (Parque das Palmeiras), E.M. Profª Tânia Rita de Oliveira (Belém), CEMEI Júlia Moreira da Silva (Bracuí), CETI Coronel João Pedro Almeida (Camorim), E.M. Poeta Carlos Drumond de Andrade (Camorim Pequeno), E.M. Benedito dos Santos Barbosa (Monsuaba) e Casa de Cultura da Vila do Abraão (Abraão/Ilha Grande).



Mesmo que a previsão do tempo tenha melhorado, a Prefeitura de Angra orienta que a população, principalmente quem vive em áreas de risco, siga as orientações da Defesa Civil em caso de chuvas fortes. Outra recomendação importante, é se informar pelos canais oficiais (site e redes sociais) da prefeitura e Defesa Civil.



DOAÇÃO PARA PETRÓPOLIS – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, enviou doações para Petrópolis, na Região Serrana, onde três pessoas morreram e uma está desaparecida. Foram enviados 1.728 frascos de água sanitária, 1.000 sacos de lixo e roupas.



DICAS DE SEGURANÇA – Em caso de chuvas fortes:



•Seguir para os pontos de apoio após os alertas por sirene ou SMS;

•Alertar familiares e amigos (principalmente os que estiverem em áreas de risco);

•Levar documentos pessoais (como RG, CPF, carteira de habilitação ou carteira de trabalho) e medicamentos de uso diário;

•Evitar pegar estradas e ficar próximo de redes elétricas;

•Divulgar apenas informações oficiais;

•Retirar os aparelhos das tomadas nas quedas de energia.



Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.



ALERTA POR SMS – Mais de 40 mil pessoas em Angra estão cadastradas no sistema gratuito de aviso por SMS. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da casa, hotel, pousada, local de trabalho etc. As mensagens são recebidas mesmo que a pessoa não tenha créditos no celular.