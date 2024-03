Balanço dos meses de janeiro e fevereiro deste ano - Divulgação/Disque- Denúncia

Publicado 20/03/2024 11:05 | Atualizado 20/03/2024 11:20

Angra dos Reis - Um levantamento do Disque Denúncia mostra que mais de 60% das denúncias encaminhadas pela população, entre janeiro e fevereiro deste ano, estão relacionadas a locais de possíveis focos da Dengue. Somente no mês de fevereiro foram 111 denúncias sobre residências com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, superando os números do tráfico de drogas, em Angra dos Reis, na costa verde do estado. Esses dados que chamam atenção só foram vistos na época da pandemia da Covid-19.

Segundo dados oficiais da secretaria municipal de Saúde, foram registrados 4.919 casos de dengue, sendo 3.148 confirmados e 562 descartados; outros 1.209 seguem em investigação. Até o momento, (última segunda-feira , dia 18)duas mortes foram confirmadas pela doença. Um óbito segue em investigação.

As informações registradas pelo Disque –Denúncia se dão conta de localidades com vasos de plantas com água, piscinas sujas sem tratamento, mato alto, água parada, caixa d’água destampada, terrenos abandonados, lixo acumulado, são fatos relatados por moradores que utilizam o canal para frear a doença em Angra. “ Cabe ressaltar que o assunto tráfico de drogas sempre esteve em primeiro lugar no ranking do Disque-Denúncia”.

Os dados mostram que em janeiro deste ano foram registradas 29 denúncias, em fevereiro, um mês depois 82 informações repassadas de possíveis focos da doença, ou seja, mais que o dobro das ligações. No mesmo período do ano passado em 2023, foi registrada apenas uma denúncia sobre Dengue no município. Os locais denunciados na grande maioria são casas. Quanto ao tráfico de drogas em janeiro de 2024 foram 15 ligações e em fevereiro do mesmo ano 12 denúncias.

Neste período os dados levantados pelo Disque –Denúncia foram repassados ao município que já realizou 47 mil visitas neste ano, notificando 500 donos de imóveis, com aplicação de 25 multas.

A secretaria de Saúde de Angra dos Reis, reforçou as vistorias feitas pelos agentes de endemias para identificar e eliminar focos do mosquito transmissor da dengue.

- Junto com o trabalho realizado pela Prefeitura, é muito importante que a população participe de forma ativa no combate ao Aedes aegypti. Aqui em Angra, 86% dos focos do mosquito estão nas residências. Por isso, é necessário que os moradores separem 10 minutos por semana para acabar com os criadouros. Cuidar da própria casa ajuda a salvar vidas – alerta o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Ramos.

Notificação e multa

Quando os agentes identificam focos do mosquito em uma visita, o dono do imóvel é notificado. Se o problema evidenciado não for solucionado até 48 horas, será multado.

No caso de casas fechadas, abandonadas ou quando não se consegue contato com o proprietário, os agentes acionam o cadastro imobiliário para localizar o responsável. Se um endereço estiver disponível, é enviada uma carta informando as pendências e o prazo de 48 horas para regularizá-las.

Caso nenhum endereço seja encontrado, a notificação é publicada no Boletim Oficial do município, contando o mesmo prazo de 48 horas para resolver a situação. Todos esses cenários estão de acordo com a Lei Municipal 2957/2012, que estabelece multa de R$ 226,87 até R$ 4.537,30 para residências; e de R$ 4.537,30 até R$ 22.686,50 para estabelecimentos comerciais e industriais.

Para informar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue via Disque Denúncia, basta ligar para 0300 253 1177 ou pelo Whatsapp 21 2253 1177 (o anonimato é garantido).

BOLETIM DA DENGUE - Em 2024, até 13 de março, foram registrados 4.919 casos de dengue, sendo 3.148 confirmados e 562 descartados; outros 1.209 seguem em investigação. Até o momento, duas mortes foram confirmadas pela doença. Um óbito segue em investigação.

COMBATE AO MOSQUITO - Como eliminar possíveis focos do Aedes: virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de planta, guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d’água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras.

SINAIS E SINTOMAS - Em geral, o primeiro sintoma de dengue a surgir é a febre alta, que costuma durar de 2 a 7 dias. Outros são dor de cabeça, dores musculares, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Se alguns desses sintomas aparecerem, a orientação é ir à unidade de saúde mais próxima e, principalmente, não tomar remédio por conta própria em nenhuma hipótese, pois isso pode agravar o quadro de saúde.