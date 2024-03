Servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, são beneficiados com programa em diversos estabelecimentos comerciais de Angra - Divulgação/rede social

Servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, são beneficiados com programa em diversos estabelecimentos comerciais de AngraDivulgação/rede social

Publicado 19/03/2024 10:23

Angra dos Reis - O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) lançou neste mês o Angraprev + Vantagens, que é um plano de descontos e vantagens aos servidores aposentados e pensionistas do instituto, nos mais diversos segmentos comerciais do município, como educação, saúde, bem-estar, beleza, alimentação, serviços etc.

A ideia é promover uma política de parceria entre pessoas físicas e jurídicas, aproximando os beneficiários da previdência municipal e as diversas empresas locais de produtos e serviços. Para usufruir deste incentivo, aposentados e pensionistas devem se cadastrar, obter a carteirinha do programa e apresentá-la nos locais credenciados. O cadastramento é gratuito e deve ser feito no site do Angraprev (angraprev.rj.gov.br/), clicando na aba do Angraprev + Vantagens.

Para se tornar um estabelecimento conveniado é simples: também no site do Angraprev, na aba do Angraprev + Vantagens. Após preencher o cadastro, basta aguardar o contato do instituto, receber a tag para identificação do estabelecimento e começar a oferecer os descontos.

– Esse projeto pretende proporcionar aos nossos aposentados e pensionistas mais qualidade de vida e poder de compra, além de movimentar a economia da nossa cidade. Tenho certeza que todos serão beneficiados – disse Luciane Rabha, presidente do Angraprev.

O Angraprev + Vantagens é uma forma gratuita de oferecer um plano de descontos aos aposentados e pensionistas do instituto, que obtêm mais economia nas compras de produtos de consumo, além de alternativas de serviços mais acessíveis em diversos segmentos.

Os estabelecimentos credenciados também ganham ao aderirem ao programa, com a exposição gratuita de suas marcas, a fidelização de clientes e o aumento no volume de vendas. Atualmente, o instituto possui uma base de beneficiários de mais de 2 mil pessoas, entre aposentados e pensionistas.

Além de fortalecer vínculos entre o segmento comércio local, o programa de vantagens é uma importante iniciativa do Angraprev voltada à melhoria indireta da condição socioeconômica dos aposentados e pensionistas, uma vez que muitos fizeram parte da história do município ao contribuir para a qualidade do serviço público em Angra.