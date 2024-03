Prefeito Fernando Jordão (E) deputada Célia Jordão (PL) (centro) e secretário de Cultura Andrei Lara (D) - Divulgação/PMAR

Publicado 18/03/2024 17:19 | Atualizado 18/03/2024 17:21

Angra dos Reis - O lançamento da "Carteira do Artesão" aconteceu, nesta segunda-feira(18), na abertura do evento “Angra Artes Manuais”, com programação nos dias 18 e 19 de março no Iate Clube Aquidabã.



Lançada pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, a Carteira Municipal do Artesão garantirá vários benefícios para o desenvolvimento dessa rica forma de arte na cidade. O projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Fernando Jordão e aprovado em tempo recorde para atender a um anseio dos artesãos.



A entrega simbólica da primeira carteira do artesão acontece no “Angra Artes Manuais“, um braço da grande feira do artesanato “Rio Artes Manuais”, que é realizada todos os anos no Rio de Janeiro, reunindo grandes nomes do artesanato nacional, tendências de mercado e oficinas, além de contar também com a participação dos artesãos de Angra dos Reis.



O “Angra Artes Manuais” é uma parceria da Prefeitura de Angra com comércio local e o Sebrae Costa Verde. O evento é gratuito e os artesãos devem fazer suas inscrições via formulário no link: https://forms.gle/DqX3YTKNi5YZ9CYP9



O secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, convoca todos os artesãos e artesãs da cidade para o evento.



"O “Angra Artes Manuais” é o pontapé inicial para esta grande novidade da Prefeitura de Angra com o lançamento da Carteira Municipal do Artesão. Estou muito feliz com a criação dessa carteira para os artesãos da cidade, que vai gerar benefícios para o desenvolvimento do trabalho de todos" - informa o secretário.



Para o “Angra Artes Manuais“ a Prefeitura vai oferecer uma estrutura de peso, como aquelas encontradas em grandes feiras do Brasil. O evento promete reunir todos os artesãos que moram em Angra dos Reis e que trabalham individualmente ou por meio de associações para rodas de conversa e várias oficinas simultâneas de artesanato, além de palestras sobre economia criativa e tendências atuais com consultores especializados do Sebrae, parceiros do evento, numa programação pensada para atender ao artesão local.



O “Angra Artes Manuais“ está sendo realizado no Iate Clube Aquidabã, das 9h às 17h. Segue abaixo a programação completa:



PROGRAMAÇÃO





DIA 19

9h / - Coffee break

10h - Palestra do Sebrae - A Importância do Design para o Artesanato/

Palestrante: Vitor Garcia



OFICINAS MINISTRADAS SIMULTANEAMENTE:



Modelagem de Biscuit / Professora Vanderleia Luiz

Pintura / Professora Cláudia Lima

Crochê / Professora Vera Meireles

Costura Criativa Macramê / Professora Danielle Rios

Letter/ Professora Isabela Silva



HORÁRIOS DAS OFICINAS



11h / 12h / 14h / 15h

16h - Apresentação Musical.