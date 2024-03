Além dos 7,5% o executivo municipal também aumentou o cartão alimentação/refeição que sobe de R$ 682 para 770 - Divulgação/PMAR

Além dos 7,5% o executivo municipal também aumentou o cartão alimentação/refeição que sobe de R$ 682 para 770Divulgação/PMAR

Publicado 16/03/2024 21:50

Angra dos Reis- Os servidores públicos municipais de Angra dos Reis, na costa verde, receberão a partir do dia 28 de março deste ano um aumento de 7,5% nos seus contracheques. O percentual foi o acordado entre o Sindicato e o prefeito Fernando Jordão, no ano passado, quando foi discutido o dissídio dos servidores. Estima-se um aumento em torno de 15,57% de ganho real, referente as perdas salariais acumuladas entre 2017 e dezembro de 2022 da seguinte forma: (5,71% em março de 2023, 3% em setembro de 2023, 3% março de 2024 mais 4,5% de IPCA e mais 3, 86% em setembro deste ano. O aumento beneficia também estagiários, aposentados e pensionistas.

Nessa sexta-feira (15), em reunião entre a direção do Angraprev e a prefeitura, foi reafirmado o compromisso do reajuste de 7,5%, em março. Serão beneficiados servidores da ativa, pensionistas e estagiários de nível superior e médio, que com aumento passarão a receber de R$ 892,27( Superior) para R$ 1000, podendo chegar a R$ 1.200 e R$ 713,81( médio) para R$ 800, podendo chegar R$ 960, dependendo da carga horária, além do cartão alimentação que sobe de R$ 682 para 770. O prefeito Fernando Jordão em rede oficial afirmou que o cumprimento do acordo está relacionado a uma “ gestão financeira equilibrada”.

- Nós do sindicato, saímos felizes desta reunião, primeiro pelo cumprimento do acordo de inflação, feito no ano passado, que foi histórico. É a primeira vez em 35 anos de prefeitura que não precisamos brigar pelo índice de inflação, pois já deixamos acordado anteriormente, além disso viemos pedir um reajuste do auxílio alimentação/refeição e a prefeitura já estava com o aumento proposto se antecipando ao nosso pedido. Outra questão, a valorização dos estagiários- disse Mauro Garcia presidente do Angraprev.