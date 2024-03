Motorista sendo retirado das ferragens - Divulgação/reprodução rede social

Motorista sendo retirado das ferragensDivulgação/reprodução rede social

Publicado 14/03/2024 16:53

Angra dos Reis – Dois acidentes graves foram registrados nesta quinta-feira, (14) na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde, envolvendo dois caminhões, dois carros de passeio e uma moto. Nos dois acidentes, duas vítimas em estado grave, foram removidas para o HMJ, onde continuam internadas.

O primeiro acidente foi no km 504, uma colisão frontal entre um caminhão e uma moto. O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba. O outro acidente envolvendo um carro e um caminhão, foi registrado no km 491 da rodovia, sentido São Paulo, na altura do bairro Bracuí. O motorista ficou preso nas ferragens e foi removido pelo resgate da CCR para o HMJ. As duas vítimas permanecem internadas. O hospital não divulgou novo boletim.

Acidente envolvendo motociclista Divulgação/Reprodução rede social

A PRF esteve no local, controlando o trânsito que foi parcialmente interrompido, fluindo no sistema Siga e Pare, durante socorro às vítimas e liberado em seguida . Neste momento flui sem retenção.