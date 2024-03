Procissão de São Benedito reúne centenas de fiéis pelo centro da cidade - Divulgação/Edmar Tavares

Publicado 13/03/2024 21:53

Governador Cláudio Castro sancionou a Lei 10.281/2024 de autoria da deputada Célia Jordão(PL), que declara a tradicional festa de São Benedito, o segundo padroeiro de Angra dos Reis, na costa verde, como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A publicação do Diário Oficial datada em (06/03).

Deputada Célia Jordão (PL) autora da Lei 10.281/2024 Divulgação/Assessoria Comunicação da deputada

A festa já completa 372 anos, neste mês e reúne milhares de fiéis em uma grande programação, religiosa e cultural. A procissão com a irmandade de São Benedito, pelas ruas da cidade é todo ano um marco na história de um dos municípios mais antigos do país, que concentra um rico acerco cultural e religioso.

“Tornar a festa Patrimônio é uma forma de preservar a cultura do povo fluminense, além do conhecimento e a prática religiosa. Fomento para o turismo e geração de emprego e renda” – afirmou Célia Jordão.

Considerado o segundo padroeiro da cidade, depois de Nossa Senhora da Conceição, São Benedito tem seu dia celebrado na segunda-feira após o Domingo de Páscoa, quando é feriado municipal e realiza-se uma extensa programação religiosa, com alvorada festiva, missas, almoço, feira com barraquinhas e uma série de outras atividades.



Desde 2013, a Festa de São Benedito é realizada na Igreja Matriz da cidade, que reúne um rico acervo histórico, e conta com a cerimônia de subida e descida do mastro de São Benedito na presença de fiéis e devotos. A Festa teve origem em 1652 no Convento Franciscano de São Bernardino. A partir de 1928, passou a ser realizada na Igreja Matriz e, em 1985, foi realizada na Igreja do Carmo, não tendo mais um templo fixo para realização, voltando à Matriz somente em 2013.