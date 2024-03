Apreensão Água Santa - Divulgação/ PM

Apreensão Água SantaDivulgação/ PM

Publicado 11/03/2024 17:25

Angra dos Reis – Em menos de 24 horas dois confrontos entre Policiais e traficantes, foram registrados nos bairros da Água Santa e morro da Glória 1, nesse final de semana. Ninguém foi preso e segundo a polícia não houve feridos.

Na Água Santa, uma câmera utilizada pelos traficantes para monitorar a chegada dos policiais e movimentação dos moradores foi apreendida. A ação dos agentes foi nesse domingo(10), na rua Leontino de Souza, durante patrulhamento no local. Os policiais foram alvo dos suspeitos que dispararam contra a viatura. Os PMs revidaram. Intenso tiroteio foi registrado pelos moradores, por volta das 16h. Os criminosos conseguiram fugir para uma área de mata. Ninguém foi preso. Durante buscas foi localizado o equipamento de monitoração que foi apreendido pelos policiais e encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Morro da Glória 1



Mai um confronto registrado em Angra, nesse final de semana. Desta vez na comunidade do morro da Glória 1, na tarde de sábado (9). O tiroteio foi na rua Correa Leonardo. Nesta ação policiais militares e civis, foram checar a denúncia de que a moto usada no homicídio registrado sábado, no centro da cidade, estaria escondida na comunidade. Ao chegar no local, os policiais foram alvos de disparos e revidaram. Houve intenso tiroteio na comunidade. Ninguém ficou ferido e não houve prisão.

Apreensão Morro da Glória 1 Divulgação/PM

Outra ação da PM, na semana passada (6), também foi registrada no morro, que viveu momentos de terror durante confronto dos policiais com os criminosos, após avistarem a viatura da polícia que fazia patrulhamento no local. Não houve feridos e nem prisões. Os policiais conseguiram apreender drogas, carregadores de pistola, quatro munições de calibre 9mm, um rádio de comunicação e material para embalar drogas.

Todo material foi levado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.