Filme será exibido em dez cidades americanas e depois retorno ao Rio de Janeiro para exibição em maioDivulgação/Faetec

Publicado 08/03/2024 09:19 | Atualizado 08/03/2024 09:25

Costa Verde - A 13ª edição do International Uranium Film Festival chegará a mais de 10 cidades nos Estados Unidos neste mês, como Chicago, Austin, Tucson, Portland, Salem e Las Vegas, além de Vancouver, no Canadá. O evento conta com o apoio dos alunos da Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch.



A professora Márcia Gomes Suchanek, que leciona na Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, ligada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), idealizou em 2010 o projeto denominado Festival Internacional de Cinema sobre Urânio, com o apoio tanto da instituição quanto dos alunos para sua concretização. Em sua 13ª edição neste ano, o festival terá início nos Estados Unidos e percorrerá mais de 10 cidades durante o período de 7 de março a 1º de maio. Durante o evento, serão exibidos filmes cuidadosamente selecionados a partir do vasto acervo do festival.

O Uranium Film foi o primeiro festival de cinema no mundo dedicado exclusivamente à temática do uso da energia nuclear, com a finalidade de abordar sobre riscos de radioatividade, lixo nuclear, mineração de urânio e outras questões nucleares, apresentando a cada ano um repertório novo de filmes que despertam a atenção do público para novos olhares e percepções sobre a Era Atômica.



No Rio de Janeiro, foram selecionados 17 novos filmes que serão exibidos no Uranium Film Festival, agendado para acontecer na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), de 25 de maio a 1º de junho de 2024. Nos Estados Unidos, o festival terá paradas em diversas cidades, tais como Chicago, Austin, Tucson, Portland, Salem e Las Vegas, além de Vancouver, no Canadá.



O evento exibe inúmeros filmes do segmento, de forma gratuita e com classificação indicativa de 14 anos. Em uma parceria com a Universidade Corporativa da Faetec (Unifaetec), estabelecida desde 2022, é feita a certificação dos participantes, emitindo um "Certificado de horas complementares em atividade cultural".